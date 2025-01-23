Путин призвал улучшать условия ведения бизнеса в России

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Россия должна улучшать условия ведения бизнеса и превосходить лучшие мировые практики. Об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Лучше будет, если мы будем развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством: не только соответствовать глобальным критериям, но и создавать эти критерии, быть в полной мере конкурентоспособными", – сказал президент, добавив, что в российской экономике также должна возрасти доля молодежного технологического предпринимательства.

По словам российского лидера, это остается важнейшим экономическим и общественным вопросом. Также нужно предлагать свои решения для достижения технологического лидерства, а не копировать чужие, отметил Путин.

"Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства", – подчеркнул он.

Кроме того, уточнил Путин, в России нужно сформировать такую среду и механизмы поддержки, чтобы создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных населенных пунктов. Благодаря этому российские бренды должны уверенно выходить на зарубежные рынки.

Москва создает возможности для молодежного предпринимательства в технологической сфере. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, для старта в столице есть ведущие учебные заведения, инновационные экосистемы и разные меры поддержки, в том числе "Академия инноваторов".

В 2024 году был запущен Московский хаб молодежного предпринимательства – первый в России центр вовлечения молодых талантливых людей в технологический бизнес.