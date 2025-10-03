Актер из сериала "Склифосовский" Левда получил срок за избиение матери

Фото: кадр из телесериала "Ищейка-2"; режиссер – Дмитрий Брусникин; производство – Star Media и Мостелефильм

Нагатинский суд Москвы приговорил актера Якова Левду, известного по роли в сериале "Склифосовский", к трем годам колонии за избиение своей матери. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел 15 ноября 2024 года, когда мать Левды позвонила ему и сообщила о ссоре со своим мужем. Актер приехал домой в состоянии алкогольного опьянения и затеял ссору.

Левда начал избивать свою мать и раскидывать вещи. В какой-то момент на женщину упала дверь, из-за чего она получила множественные гематомы и перелом ребер. В итоге пострадавшей удалось покинуть квартиру и позвать на помощь соседей. В ходе судебного разбирательства Левда полностью признал свою вину.

К моменту вынесения приговора актер принял участие в 29 проектах, включая "Полицейского с Рублевки – 4", "Алиби", "Врага у ворот" и "Шагала – Малевича".

Ранее в Москве мужчина ударил ногой в лицо прохожего в подуличном переходе станции метро "Варшавская". Потерпевший получил телесные повреждения. После этого в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о побоях. Расследование контролирует столичная прокуратура.

