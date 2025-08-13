В Новороссийске воспитательница детсада избила девочку во время обеда

Фото: телеграм-канал "112"

В Новороссийске воспитательница детсада избила двухлетнюю девочку во время обеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В полицию было направлено заявление, в котором указано, что женщина не только избила ребенка, но и игнорировала плач детей, а также кричала на них и нецензурно высказывалась. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Местные СМИ выяснили, что женщина накричала на девочку и избила ее по лицу. Причиной стал отказ есть кашу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Женщину уже уволили с работы. При этом оказалось, что похожие инциденты происходили и ранее с участием воспитательницы.

63-летняя Ольга Сахарова работала в этой сфере с 1989 года. В 2009 году она была награждена почетной грамотой Минобразования за успехи в воспитании детей дошкольного возраста.

Ранее воспитательница московского детского сада ударила трехлетнего ребенка с заиканием во время прогулки. В связи с этим директор школы № 1788 Александр Ездов сообщил, что женщина будет уволена. Он назвал такое поведение педагога неприемлемым, указав, что это нарушает профессиональные и этические нормы.

