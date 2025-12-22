7 жителей Феодосии получили сроки за драку, где пострадал боксер Двали

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Крымский суд вынес приговор 7 жителям Феодосии, признав их виновными в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища в августе 2024 года, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, суд приговорил участников драки в зависимости от степени вины в конфликте к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в колонии общего режима. Уточнялось, что уголовные дела в отношении еще 2 обвиняемых были выделены в отдельное производство.

В СК добавили, что все подсудимые полностью признали свою вину. Также для дальнейшей компенсации морального и материального вреда пострадавшим на их банковские счета и имущество был наложен арест.

О травмировании спортсмена стало известно 3 августа. Двали, его брат и тренер-катмен прибыли в Феодосию, чтобы принять участие в мастер-классе для юных боксеров. Когда они возвращались в отель после утренней пробежки, то вмешались в драку на набережной, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин.

В связи с произошедшим было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Спустя время председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на Двали, в покушение на убийство.

По делу были арестованы 9 человек. Все они являются гражданами России. Сам спортсмен, в свою очередь, поблагодарил Международную ассоциацию бокса во главе с Умаром Кремлевым, которая оказала ему поддержку во время восстановления.