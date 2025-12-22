Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 19:26

Происшествия

7 жителей Феодосии получили сроки за драку, где пострадал боксер Двали

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Крымский суд вынес приговор 7 жителям Феодосии, признав их виновными в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища в августе 2024 года, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, суд приговорил участников драки в зависимости от степени вины в конфликте к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в колонии общего режима. Уточнялось, что уголовные дела в отношении еще 2 обвиняемых были выделены в отдельное производство.

В СК добавили, что все подсудимые полностью признали свою вину. Также для дальнейшей компенсации морального и материального вреда пострадавшим на их банковские счета и имущество был наложен арест.

О травмировании спортсмена стало известно 3 августа. Двали, его брат и тренер-катмен прибыли в Феодосию, чтобы принять участие в мастер-классе для юных боксеров. Когда они возвращались в отель после утренней пробежки, то вмешались в драку на набережной, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин.

В связи с произошедшим было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Спустя время председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на Двали, в покушение на убийство.

По делу были арестованы 9 человек. Все они являются гражданами России. Сам спортсмен, в свою очередь, поблагодарил Международную ассоциацию бокса во главе с Умаром Кремлевым, которая оказала ему поддержку во время восстановления.

Читайте также


судыпроисшествияспорт

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика