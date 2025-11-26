Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 17:44

Происшествия

ФК "Спартак" оштрафован на 1 млн рублей по итогам матча с ЦСКА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил клубу "Спартак" штраф в размере 1 миллиона рублей после матча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает ТАСС.

В частности, за необеспечение безопасности на матче и неправомерные действия болельщиков команда "Спартак" оштрафована на 800 тысяч рублей. Помимо этого, клуб должен выплатить 200 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики.

В свою очередь, московскому клубу ЦСКА выписан штраф в размере 200 тысяч рублей за неправомерные действия фаната, а за выкрикивание болельщиками матерных выражений команда должна будет выплатить еще 20 тысяч рублей.

22 ноября "Спартак" одержал на своем поле победу над ЦСКА со счетом 1:0. После встречи в Сети распространились кадры драки фанатов двух московских клубов.

На появившемся в Сети видео заметно, как несколько болельщиков "Спартака" напали на фаната ЦСКА у трибуны "В" на стадионе "Лукойл-Арена". После этого была организована проверка, к которой подключились не только правоохранители, но и РПЛ, а также "Спартак".

В результате были задержаны 95 человек, которые нарушили общественный порядок во время матча. В частности, 17 зрителей задержали на арене, а еще 78 – на прилегающей территории. С помощью системы идентификации болельщиков были выявлены 3 злоумышленника, которые участвовали в драке.

В результате спровоцировавший конфликт болельщик ЦСКА был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований. Ему назначили 5 суток ареста. Кроме того, мужчина в течение 3 лет не сможет ходить на матчи.

По аналогичной статье к ответственности привлекли двух фанатов "Спартака". При этом один из них не только арестован на 5 суток, но и будет выдворен из страны, так как является гражданином другого государства. Уточнялось, что материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

Читайте также


происшествияспорт

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика