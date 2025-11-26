ФК "Спартак" оштрафован на 1 млн рублей по итогам матча с ЦСКА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил клубу "Спартак" штраф в размере 1 миллиона рублей после матча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает ТАСС.

В частности, за необеспечение безопасности на матче и неправомерные действия болельщиков команда "Спартак" оштрафована на 800 тысяч рублей. Помимо этого, клуб должен выплатить 200 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики.

В свою очередь, московскому клубу ЦСКА выписан штраф в размере 200 тысяч рублей за неправомерные действия фаната, а за выкрикивание болельщиками матерных выражений команда должна будет выплатить еще 20 тысяч рублей.

22 ноября "Спартак" одержал на своем поле победу над ЦСКА со счетом 1:0. После встречи в Сети распространились кадры драки фанатов двух московских клубов.

На появившемся в Сети видео заметно, как несколько болельщиков "Спартака" напали на фаната ЦСКА у трибуны "В" на стадионе "Лукойл-Арена". После этого была организована проверка, к которой подключились не только правоохранители, но и РПЛ, а также "Спартак".

В результате были задержаны 95 человек, которые нарушили общественный порядок во время матча. В частности, 17 зрителей задержали на арене, а еще 78 – на прилегающей территории. С помощью системы идентификации болельщиков были выявлены 3 злоумышленника, которые участвовали в драке.

В результате спровоцировавший конфликт болельщик ЦСКА был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований. Ему назначили 5 суток ареста. Кроме того, мужчина в течение 3 лет не сможет ходить на матчи.

По аналогичной статье к ответственности привлекли двух фанатов "Спартака". При этом один из них не только арестован на 5 суток, но и будет выдворен из страны, так как является гражданином другого государства. Уточнялось, что материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.