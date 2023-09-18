Эксперт напомнил о риске развития рака в атипичных родинках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Атипичные родинки могут перерождаться в раковые образования. Если родинка увеличилась, имеет неровные края и неравномерный окрас, то необходимо посетить специалиста, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщает "Радио 1".

Врач отметил, что атипичные невусы, так называются эти родинки, в отличие от обычных, могут стать раковыми образованиями.

При этом клетки данного заболевания могут находиться в родинке любого вида, даже в тех, которые выглядят обычно на первый взгляд, добавил Мясников.

Он призвал россиян не забывать о том, что наличие большого количества атипичных родинок на теле может свидетельствовать о развитии меланомы.

Однако заклеивать их перед выходом на улицу в солнечную погоду также не стоит, считает врач. Лучшим решением человека станет посещение врача-онкодерматолога.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова заявляла, что воздействие солнечных лучей на родинку или ее травмирование может привести к ее перерождению в меланому и другие виды рака кожи.

Также опасно удалять невусы с помощью народных методов, например чистотелом. Агрессивные растворы могут сжечь не только новообразование, но и здоровые клетки кожи, добавила она.



"Доктор 24": вся правда о родинках