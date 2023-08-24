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10:01

В мире

Активисты начали сбор денег для медсестры, убившей семь детей в Британии – СМИ

Фото: 123RF/iakov

Британские активисты начали собирать деньги для апелляции по делу медсестры Люси Летби, которую приговорили к 14 пожизненным срокам за убийство семерых детей и покушение на убийство еще шестерых. Об этом сообщает The Telegraph.

Активисты считают, что назначенный судом срок является самой большой ошибкой Великобритании. Цель сбора средств заключается в обеспечении Летби справедливым судебным разбирательством, во время которого будут предоставлены достоверные доказательства.

Сейчас в Британии проводится работа над созданием специальной группы. В нее будут входить активисты, юристы и ученые.

Убийства совершались с июня 2015 года по июнь 2016 года в роддоме графства Чешир. Для вынесения приговора было заслушано более 240 показаний свидетелей.

Суд присяжных признал 33-летнюю медсестру виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. СМИ писали, что Летби вводила младенцам в вены воздух или отравляла их инсулином. Также она перекармливала молоком детей, которые рождались недоношенными.

Мотивы преступницы остались неизвестны. По словам прокурора, женщина получала от противоправных действий "острые ощущения".

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