В России медикам могут запретить оценивать врачебные ошибки

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В России медикам могут запретить давать в рамках судебных экспертиз оценку случаям, где возможно была допущена врачебная ошибка. Такая инициатива поступила от "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ), сообщает газета "Известия".

Поднять данный вопрос авторы инициативы решили на фоне недавнего инцидента в Сочи, где врачи забыли в теле онкологической больной скальпель. В ОПИ обращают внимание, что это не первый случай, однако привлечь к ответственности врачей в таких ситуациях достаточно сложно.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов обратил внимание на то, что существует такое понятие, как врачебная солидарность. Медики, участвуя в судебных экспертизах, не могут дать объективную оценку, в результате чего вину врачей доказать не получается, объяснил он. По его мнению, только абсолютно независимые эксперты должны оценивать подобные инциденты.

"Необходимо ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Это не должны быть действующие сотрудники медицинских учреждений, государственных или частных", – подчеркнул он.

Павлов предложил привлекать к таким экспертизам сотрудников медицинских вузов.

Осенью прошлого года Национальная медицинская палата (НМП) предложила дать врачам право выходить за рамки стандартов медицинской помощи в ситуациях "крайней необходимости" и "обоснованного риска".

Соответствующий законопроект предусматривает, что в таких условия действия медиков не будут являться правонарушением и подлежать ответственности. Уточняется, что под обоснованным риском понимается случай, при котором сохранение жизни и здоровья пациента не могло быть достигнуто без возможного причинения вреда.



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