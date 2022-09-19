В РФ могут расширить права врачей на случаи крайней необходимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Национальная медицинская палата (НМП) разработала законопроект о праве врачей выходить за рамки стандартов медицинской помощи в ситуациях "крайней необходимости" и "обоснованного риска", сообщает газета "Известия".
"В обсуждаемом законопроекте мы рассматриваем два варианта освобождения от ответственности. Один – это крайняя необходимость, которая возможна при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи. Вторая ситуация – обоснованный риск, когда нет необходимости мгновенного срочного принятия решения и стандартные способы лечения не помогаю", – пояснила руководитель юридической службы НМП Лилия Айдарова.
Документом предусматривается, что в таких условия действия медиков не будут являться правонарушением и подлежать ответственности. Уточняется, что под обоснованным риском понимается случай, при котором сохранение жизни и здоровья пациента не могло быть достигнуто без возможного причинения вреда.
Как отметили в НМП, за 2021 год от граждан в СК РФ поступило 6 248 заявлений о ятрогенных преступлениях, из которых 2 095 закончились возбуждением уголовного дела, обвинительное заключение в суд было направлено по 176 из них.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов пояснил, что в зависимости от тяжести последствий действия врача могут быть квалифицированы по следующим статьям:
Экспертами комиссии выступают врачи высшей категории.
По мнению руководителя управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольги Бакшутовой, нередки случаи, когда проверка устанавливает корректные действия врача. Так, доля оправдательных приговоров в таких ситуациях составляет 30%.
При этом медики в подобных случаях находятся под значительным давлением, что впоследствии может помешать им вернуться к врачебной деятельности, считает эксперт. По ее словам, подобная инициатива позволит сократить число необоснованных обвинений в адрес врачей.
В свою очередь, президент организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин считает, что риск отклонения от правил существует всегда.
"Получается, всегда есть повод привлечь врача к ответственности и это ведет к разрушению системы медицинской помощи. Даже в случае, когда мы назначаем лечение и есть подходящие препараты, мы никогда не знаем, как отреагирует организм, не знаем, как скажется лечение на пациенте. Всегда есть процент неудач и процент смертности", – подчеркнул он.
Ранее Мособлсуд дал 9 и 9,6 года колонии калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Сушкевич и Белой запретили также три года после освобождения работать по профессии.
Прокурор ранее потребовал приговорить калининградских врачей к 13 годам колонии. Он также посчитал, что необходимо лишить медиков права занимать врачебные должности на срок три года.
Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.
Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.
"Специальный репортаж": "дело врачей"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: