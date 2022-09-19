В РФ могут расширить права врачей на случаи крайней необходимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Национальная медицинская палата (НМП) разработала законопроект о праве врачей выходить за рамки стандартов медицинской помощи в ситуациях "крайней необходимости" и "обоснованного риска", сообщает газета "Известия".

"В обсуждаемом законопроекте мы рассматриваем два варианта освобождения от ответственности. Один – это крайняя необходимость, которая возможна при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи. Вторая ситуация – обоснованный риск, когда нет необходимости мгновенного срочного принятия решения и стандартные способы лечения не помогаю", – пояснила руководитель юридической службы НМП Лилия Айдарова.

Документом предусматривается, что в таких условия действия медиков не будут являться правонарушением и подлежать ответственности. Уточняется, что под обоснованным риском понимается случай, при котором сохранение жизни и здоровья пациента не могло быть достигнуто без возможного причинения вреда.

Как отметили в НМП, за 2021 год от граждан в СК РФ поступило 6 248 заявлений о ятрогенных преступлениях, из которых 2 095 закончились возбуждением уголовного дела, обвинительное заключение в суд было направлено по 176 из них.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов пояснил, что в зависимости от тяжести последствий действия врача могут быть квалифицированы по следующим статьям:



статья 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности");

статья 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности");

статья 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности");

статья 293 ("Халатность").

"Врача привлекают к ответственности, только если будут установлены грубые нарушения стандартов, правил оказания медицинской помощи на основании фактических обстоятельств и экспертной комплексной оценки со стороны комиссии специалистов узкого профиля", – добавил Спиридонов.

Экспертами комиссии выступают врачи высшей категории.

По мнению руководителя управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольги Бакшутовой, нередки случаи, когда проверка устанавливает корректные действия врача. Так, доля оправдательных приговоров в таких ситуациях составляет 30%.

При этом медики в подобных случаях находятся под значительным давлением, что впоследствии может помешать им вернуться к врачебной деятельности, считает эксперт. По ее словам, подобная инициатива позволит сократить число необоснованных обвинений в адрес врачей.

В свою очередь, президент организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин считает, что риск отклонения от правил существует всегда.

"Получается, всегда есть повод привлечь врача к ответственности и это ведет к разрушению системы медицинской помощи. Даже в случае, когда мы назначаем лечение и есть подходящие препараты, мы никогда не знаем, как отреагирует организм, не знаем, как скажется лечение на пациенте. Всегда есть процент неудач и процент смертности", – подчеркнул он.

Ранее Мособлсуд дал 9 и 9,6 года колонии калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Сушкевич и Белой запретили также три года после освобождения работать по профессии.

Прокурор ранее потребовал приговорить калининградских врачей к 13 годам колонии. Он также посчитал, что необходимо лишить медиков права занимать врачебные должности на срок три года.

Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.

Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.

