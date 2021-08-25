Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

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Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года возрос до 20,4 триллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Счетной палаты в аналитическом докладе.
Уточняется, что госдолг России возрос на 1,483 триллиона рублей или на 17,7% ВВП страны. При этом внутренний долг РФ увеличился на 9,7% – до 16,187 триллиона рублей. Доля этого показателя в общем объеме госдолга выросла с 77,9% до 79,3%.
В докладе также указано, что внешний долг страны за отчетный период возрос на 3,2% – до 58,542 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте показатель увеличился на 1,1% – до 4,237 триллиона рублей.
Расходы из бюджета России на обслуживание госдолга за первое полугодие текущего года составили 506 миллиардов рублей, заключили в Счетной палате.
Ранее сообщалось, что Россия получила от Международного валютного фонда почти 18 миллиардов долларов. Как поясняла директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, государство сможет потратить их на восстановление собственной экономики или помочь слаборазвитым странам.
До этого стало известно, что приток валюты на счетах россиян достиг максимума за 4 года. Такие данные приводил Центральный банк России.
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