Приток валюты на счетах россиян достиг максимума за 4 года

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С начала 2021 года средства россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6 процента – до 35,6 миллиарда долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка России.

"Население перекладывает деньги с депозитов, а также закупает валюту в условиях роста инфляции", – говорится в сообщении.

По информации издания, такого прироста не наблюдалось с 2017 года, тогда за семь месяцев объем сбережений физлиц на валютных счетах вырос на 20,1 процента. Отмечается, что увеличение остатков на валютных счетах обеспечивает перераспределение сбережений.

Уточняется, что в январе – июле прошлого года россияне сняли с депозитов валюту на 9,7 миллиарда долларов. Однако она не оседала на текущих счетах, а выводилась из банков.

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