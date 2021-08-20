Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 2 августа

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Курс евро на торгах на мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые со 2 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что рубль усиливает падение вслед за продолжающей дешеветь нефтью.
Согласно данным мосбиржи, курс доллара расчетами на завтра на 13.14 по московскому времени увеличивался на 38 копеек, до 74,58 рубля, курс евро – на 44 копейки, до уровня 87,04 рубля.
Сорт нефти Brent падает в цене на 0,7%, до 66 долларов за баррель, хотя с утра он поднимался до 66,92 доллара.
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с конца мая на Лондонской бирже. Это данные торгов. Российская валюта идет следом и стремительно дешевеет к доллару, более чем на 30 копеек и на 20 копеек к евро.
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