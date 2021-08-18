Эксперт прокомментировала снижение курса евро до 86 рублей

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Снижение курса евро до 86 рублей связано с колебанием цен на нефть, рассказала в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Если вчера они проваливались ближе к 68 долларам за баррель, то сегодня с утра идет коррекция вверх. Кроме того, сейчас доллар США менее стабилен, чем был в предыдущие недели", – пояснила эксперт.

По ее словам, евро по отношению к доллару на сегодняшних торгах немного прибавит в цене.

Мильчакова отметила, что наблюдаются попытки укрепления рубля по отношению к евро, а доллар по отношению к рублю также снижается.

"В ближайшие дни мы ожидаем, что курс евро будет колебаться в рамках 86–87 рублей, курс доллара – в пределах 73–74 рублей", – рассказала она.

Аналитик добавила, что в сентябре ожидается более широкий коридор по европейской валюте. Так, по прогнозам, евро будет стоить 86–89 рублей, а доллар – 72–75 рублей.

В среду, 18 августа, курс евро на Московской бирже опустился до 86 рублей впервые с 29 июня этого года.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что рубль относится к валютам, которые имеют потенциал к росту. Как объяснил специалист, большой приток валюты в российскую экономику обеспечивается ростом валютной выручки экспортеров РФ.

