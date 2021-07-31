Эксперт назвал валюты, способные резко подорожать

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Рубль относится к валютам, которые имеют потенциал к росту. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".

Как объяснил специалист, большой приток валюты в российскую экономику обеспечивается ростом валютной выручки экспортеров РФ. Кроме того, политическая напряженность достигла минимума с 2014 года. Об этом, в частности, говорит компромисс США и ФРГ по "Северному потоку – 2".

“Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю”, – сказал Тузов.

Аналогичная ситуация происходит в данный момент с китайским юанем. Рост экономики КНР опережает общемировой. Кроме того, весомыми остаются объемы валютной выручки от экспортных товаров.

В то же время Тузов отмечает, что Китай искусственно сдерживает рост юаня. По этой причине не приходится ждать значительного укрепления этой валюты, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что импорт российских товаров в США резко увеличился. По имеющейся информации, общий показатель достиг почти 11,5 миллиарда долларов.

Как предположил профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, причиной роста объемов импорта является увеличение мировых цен на сырьевые товары.