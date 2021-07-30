Импорт товаров из РФ в США резко вырос на фоне роста цен – СМИ

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Импорт российских товаров в США резко увеличился, сообщает РБК со ссылкой на данные Census Bureau.

По имеющейся информации, общий показатель достиг почти 11,5 миллиарда долларов. В частности, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов возрос более чем на три четверти и составил 6,7 миллиарда долларов.

Кроме того, было зафиксировано увеличение в полтора раза импорта драгоценных и полудрагоценных металлов и камней – до 1,6 миллиарда долларов. Свыше чем на треть возрос ввоз в США из РФ удобрений, на четверть – железа и стали.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, причиной роста объемов импорта США из России является увеличение мировых цен на сырьевые товары.

В материале также указывается, что импортная статистика Соединенных Штатов отметила рост поставок российских несырьевых товарных категорий.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз на территорию РФ томатов и перца из Бухарской области Узбекистана. Это было сделано в связи с выявлением коричневой морщинистости плодов.