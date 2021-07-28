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В Росстате сообщили о росте реальных доходов россиян. Во втором квартале они выросли на 6,8% в годовом выражении, рассказали в пресс-службе организации.
Специалисты также уточнили данные по динамике первого квартала 2021 года. Согласно новой оценке, спад составил 3,7 на фоне прежних 3,6%.
Кроме того, Росстат скорректировал данные по снижению показателя по итогам 2020 года. Доходы россиян показывали положительную динамику в первом квартале. Максимальное снижение было отмечено по итогам второго квартала – произошел спад на 7,1%.
Ранее россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме.
По словам старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, если речь идет о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян. При этом он подчеркнул, что принятие решения о покупке иностранной валюты – это индивидуальный процесс.
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