Экономисты допустили повышение курса доллара до 76 рублей в сентябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты в области финансов предсказали вероятные колебания стоимости американской и европейской валют, в том числе в сторону подорожания. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в сентябре курс рубля может остаться примерно на текущем уровне.
"Самым главный и опорным событием, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, может послужить новая волна ковида в связи с распространением нового штамма коронавируса", – заявил специалист.
По его мнению, внешние факторы могут замедлить динамику укрепления рубля. При текущих рисках, заявил Звездин, курс доллара может остаться в пределах 72–76 рублей.
Заместитель руководителя Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова оценила вероятный курс доллара на уровне 72–76 рублей, а евро – на уровне 86–89 рублей. Она также допустила вероятную волатильность российской валюты.
По словам президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, в сентябре 2021 года на рубль будут влиять такие факторы, как стоимость энергоносителей, а также выплаты по внешнему долгу и геополитические факторы.
Он также добавил, что нефть и газ остаются в высоких значениях без признаков спада. Это, в свою очередь, может сохранить курс доллара в коридоре 69–73 рублей.
Накануне сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался до 73 рублей. Это произошло впервые с 6 августа. Курс евро тем же днем составлял 86,44 рубля.
Экономисты назвали рубль одной из самых недооцененных валют мира
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