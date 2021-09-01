Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:42 стоимость американской валюты снизилась до 73,03 рубля, до этого она успела достигнуть отметки 73 рубля. Между тем курс евро составил 86,44 рубля.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года средства россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6% – до 35,6 миллиарда долларов. По мнению представителей Банка России, это связано с ростом инфляции в стране.

Отмечалось, что такого прироста валютных сбережений не наблюдалось с 2017 года, тогда за семь месяцев объем иностранной валюты на счетах российских граждан вырос на 20,1 процента.

