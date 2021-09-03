Минстрой РФ предложил создать госзастройщика для возведения доступного жилья

Минстрой России предложил создать госзастройщика, который будет заниматься соцобъектами. Такое предложение высказали в Минстрое.

Также, по мнению чиновников, искусственно ограничивать цены на квадратные метры не стоит. Ведь этим могут воспользоваться спекулянты, и выставлять потом жилье втридорога.

Как вариант, застройщики могли бы продавать часть недвижимости для отдельных категорий граждан по льготной цене. Взамен они бы получили послабления по налогам или покупке земли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.