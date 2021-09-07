В Счетной палате предложили способ для сдерживания роста цен на жилье

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В Счетной палате нашли способ для сдерживания роста цен на жилье. Инициативу ведомства озвучила аудитор палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости.

Спикер напомнила, что россияне имеют право лишь один раз использовать дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшать жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. В то же время, количество возможностей оформления льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% никак не регламентируется.

"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", – пояснила Трунова.

Аудитор отметила, что мера будет действовать без привязки к месту жительства.

Как подчеркнула Трунова, власти не могут ограничивать граждан в перемещениях. При этом она признала, что РФ обладает ограниченным количеством рынков и территорий, куда стремятся переезжать россияне.

"Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны – это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают", – заключила Трунова.

Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.