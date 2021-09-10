В Госдуме оценили завершение строительства "Северного потока – 2"

Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2/ТАСС

Завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" является важнейшей вехой, которую можно рассматривать в качестве победы здравого смысла над противниками свободной конкуренции, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что газопровод обеспечит высокие доходы для России и энергетическую независимость Европейского союза. По словам Гутенева, такой результат стал возможен благодаря качественной работе "Газпрома", конструктивному диалогу между Москвой и Брюсселем, а также воле и целеустремленности российских властей.

Доходы от "Северного потока – 2" позволят России решить важнейшие социальные и научно-технические задачи, указал Гутенев.

"Поэтому я считаю, что это победа здравого смысла над теми силами, которые запрещенными методами конкурентной борьбы пытались сдержать экономическое развитие России", – добавил парламентарий.

10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2".

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.

Сообщалось, что "Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

По мнению авторов издания Handelsblatt, последним препятствием для реализации проекта "Северный поток – 2" могут стать новые власти ФРГ. Отмечалось, что противники российского газопровода надеются на смену курса новым руководством страны.

