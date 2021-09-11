Елена Кац оценила уровень безопасности на отремонтированных детских площадках в ВАО

Фото: Дарья Сорокина
В Восточном административном округе столицы детские площадки, которые были отремонтированы, соответствуют всем нормативам Национального стандарта, устанавливающего требования к безопасности покрытий и оборудования. Об этом сообщила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе осмотра одной из таких площадок, расположенной в районе Ивановское.
"Национальный стандарт "Оборудование и покрытия детских игровых площадок" содержит исчерпывающие требования, и те площадки, которые уже сданы после ремонта, полностью им соответствуют", – сказала Кац.
По ее словам, в первую очередь, важны соображения безопасности, поскольку число детского травматизма нужно свести к минимуму. Кац подчеркнула, что на этих площадках сделано все, что возможно для безопасности.
Также ход работ прокомментировали гендиректор "ЛифтРезерв" Николай Шереметьев и экоактивист Вадим Александров.
Шереметьев выразил мнение, что работы должны вестись под усиленным контролем городских служб и общественности, чтобы не допустить коррупционных схем.
В свою очередь, Александров отметил, что, помимо удобства и эстетики, при проведении благоустройства следует учитывать экологический фактор.
Ранее Кац оценила ремонтные работы детских площадок в Вешняках и Ивановском. По ее словам, они проводятся с надлежащим качеством. Она отметила, что и дальше планирует работать над благоустройством районов, чтобы оно велось исключительно с учетом мнения людей. Кац подчеркнула, что именно запросы конкретных жителей, категорий населения являются главным фактором повышения качества жизни в районах.
Москвичам рассказали, как выглядят новейшие детские площадки
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