В Москве пройдет ежегодный форум по противодействию терроризму в образовательной среде

19:01
Фото: forum2021.gppc.ru
С 1 по 2 ноября в Москве состоится ежегодный Всероссийский форум "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде". Мероприятие пройдет в дистанционном формате в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.
На форуме обсудят вопросы взаимодействия представителей антитеррористических комиссий и сферы образования.
"Участники мероприятия смогут обменяться опытом работы, представить лучшие практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди молодежи и защиты образовательной сферы и молодежной среды от идеологии терроризма", – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Организаторами мероприятия являются аппарат национального антитеррористического комитета, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, департамент образования и науки города Москвы.
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