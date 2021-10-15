В Москве пройдет ежегодный форум по противодействию терроризму в образовательной среде

Фото: forum2021.gppc.ru

С 1 по 2 ноября в Москве состоится ежегодный Всероссийский форум "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде". Мероприятие пройдет в дистанционном формате в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.

На форуме обсудят вопросы взаимодействия представителей антитеррористических комиссий и сферы образования.

"Участники мероприятия смогут обменяться опытом работы, представить лучшие практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди молодежи и защиты образовательной сферы и молодежной среды от идеологии терроризма", – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Организаторами мероприятия являются аппарат национального антитеррористического комитета, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, департамент образования и науки города Москвы.

Ранее в Новосибирске правоохранители задержали 14 сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). У задержанных обнаружили бейсбольные биты и ножи.

