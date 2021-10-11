В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ

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В Новосибирске правоохранители задержали 14 сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУ МВД РФ по региону Кирилла Травина.

По его словам, у задержанных обнаружили бейсбольные биты и ножи.

"В отношении трех причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", – рассказал Травин.

В настоящее время проводятся совместные мероприятия с сотрудниками УФСБ и Следственного комитета по документированию преступной деятельности этой группировки.

Минюст РФ включил "АУЕ" в перечень запрещенных экстремистских организаций в октябре 2020 года. Ранее движение признал экстремистским Верховный суд России. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных.