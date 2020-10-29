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Москва 24

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Общество

15:38

"АУЕ" включили в перечень запрещенных экстремистских организаций

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"АУЕ" включен в список запрещенных экстремистских организаций, сообщили в Минюсте РФ.

"Международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" внесено 29 октября в перечень НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ "О противодействии экстремисткой деятельности", – исходит из реестра на сайте ведомства.

9 сентября в России вынесли первый приговор по делу об организации движения "АУЕ". Реальные сроки получили супруги Николай и Наталья Бабарика, а также Артем Зуев. Сообщалось, что они создали экстремистское сообщество в ноябре 2011 года.

Верховный суд признал движение "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство") экстремистским. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных. Теперь за причастность к этой субкультуре можно получить до 12 лет тюрьмы.

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