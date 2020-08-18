Шансон не подпадет под блокировку за пропаганду криминальной субкультуры – сенатор

Фото: council.gov.ru
Музыкальные произведения в жанре шансон не будут блокироваться из-за закона о досудебном ограничении доступа к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру, в случае его принятия. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, который и является автором законопроекта.
"Конечно же, нет. Это музыкальное искусство. Речь идет о построении сообществ с определенной иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства", – приводит ТАСС слова Башкина.
Он также уточнил, что шансон и сайты, которые его публикуют, не подпадают под действие законопроекта. Башкин уточнил, что в основу законопроекта лег опыт установления административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики.
"Когда была установлена ответственность за демонстрацию нацистской символики, за публикацию нацистской идеологии или иных похожих символик, то посыпались нелепые судебные дела и иски к гражданам, которые публиковали в интернете фотографию времен Великой Отечественной войны или документальные фильмы, где демонстрируется свастика. Тогда мы были вынуждены внести в законодательство изменения, где выводили из-под действия закона подобные вещи", – объяснил Башкин.
Один из разработчиков законопроекта, заместитель исполнительного директора-руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин объяснил, что в некоторых литературных и музыкальных произведениях могут содержаться признаки экстремизма. В этих случаях судьбу произведения решит экспертиза.
"Такие ситуации решаются в индивидуальном порядке с назначением экспертизы, которая как раз и отвечает на такие вопросы. Поэтому на общих основаниях, конечно же, маловероятно, что будут массово блокировать, допустим, страницы, на которых размещен клип песни в жанре шансон", – сказал Липин.
Он также отметил, что во многих произведениях в жанре шансон нередко упоминается жизнь заключенных. Однако прямой пропаганды там чаще всего не содержится.
"Если такая пропаганда будет содержаться, то в индивидуальном порядке возможно конкретное произведение признать не соответствующим требованиям законодательства", – заключил эксперт.
Соответствующий законопроект о досудебном ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру, был внесен в Госдуму Александром Башкиным во вторник.
Ранее СФ одобрил закон о приравнивании попытки отчуждения территории РФ к экстремистской деятельности. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.
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