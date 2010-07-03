Служащих прокуратуры обяжут сообщать о своей активности в интернете

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Всех гражданских служащих прокуратуры планируют обязать сообщать о своей активности в интернете. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс этики и служебного поведения . Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В проекте приказа, размещенного на портале нормативных правовых актов, уточняется, что сотрудники прокуратуры должны предоставлять адреса сайтов и страниц в интернете, где они размещали о себе общедоступную информацию.

Это требование дополнит пункт кодекса, который обязывает прокуроров обеспечивать безопасность и конфиденциальность информации, за разглашение которой предусмотрена ответственность.

Ранее Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков, чтобы не провоцировать их повторений. В ведомстве отметили, что приверженность криминальной субкультуре очень быстро распространяется через интернет. Это показали проверки, проведенные прокурорами в Забайкальском крае и других регионах страны.

