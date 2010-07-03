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Москва 24

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Общество

23 октября, 19:11

Генпрокуратура РФ предложила запретить публикации о преступлениях подростков

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генеральная прокуратура России выступила с предложением запретить публикации о преступлениях подростков, чтобы не провоцировать их повторений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления ведомства по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марины Зайцевой.

"Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними" – отметила она.

Представитель надзорного ведомства подчеркнула, что приверженность криминальной субкультуре очень быстро распространяется через интернет. Это показали проверки, проведенные прокурорами в Забайкальском крае и других регионах страны. Влияние негативной информации в Сети на подростков вынуждает принимать радикальные меры, заключили в Генпрокуратуре.

Ранее участники форума "Безопасная столица" в Москве обсудили возможность внесения поправок на тему интернет-травли в Кодекс об административных правонарушениях. Эксперты отметили, что в 2018 году в России зафиксировали более 800 громких случаев, связанных с систематической травлей и оскорблениями в социальных сетях и на сайтах в интернете.

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