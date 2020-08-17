Родителям несовершеннолетних участников "АУЕ" может грозить до 3 лет лишения свободы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Родителям несовершеннолетних участников экстремистского движения "АУЕ", которое пропагандирует криминальную субкультуру среди молодежи, может грозить уголовная ответственность. Об этом ТАСС рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, родителям грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Организаторы и участники "АУЕ" могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае достижения ими шестнадцатилетнего возраста", – уточняет Клишас. Кроме того, сенатор подчеркнул, что признание движения "АУЕ" экстремистским стало только первым шагом в борьбе с ним.

Сенатор считает, что организаторов и активистов этого движения надо привлекать к уголовной ответственности.

Ранее к приравниванию "АУЕ" к "Исламскому государству" (организация, запрещенная на территории РФ) призывал глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.