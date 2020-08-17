Родителям несовершеннолетних участников "АУЕ" может грозить до 3 лет лишения свободы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Родителям несовершеннолетних участников экстремистского движения "АУЕ", которое пропагандирует криминальную субкультуру среди молодежи, может грозить уголовная ответственность. Об этом ТАСС рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
По словам сенатора, родителям грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
"Организаторы и участники "АУЕ" могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае достижения ими шестнадцатилетнего возраста", – уточняет Клишас. Кроме того, сенатор подчеркнул, что признание движения "АУЕ" экстремистским стало только первым шагом в борьбе с ним.
Сенатор считает, что организаторов и активистов этого движения надо привлекать к уголовной ответственности.
Ранее к приравниванию "АУЕ" к "Исламскому государству" (организация, запрещенная на территории РФ) призывал глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
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