Фото: Москва 24/Роман Балаев
Верховный суд России признал экстремистским движение "АУЕ", сообщает RT со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
Таким образом был удовлетворен иск главы ведомства Игоря Краснова. Деятельность "АУЕ" запретили на территории России. Решение суда может быть обжаловано в течение 14 дней.
"Сегодня Верховный суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским, а также запретил его деятельность", – сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее к приравниванию "АУЕ" к "Исламскому государству" (организация, запрещенная на территории РФ) призывал глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Он заявил, что за пропаганду "АУЕ" должны нести ответственность социальные сети.
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