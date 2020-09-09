Первый в РФ приговор организаторам движения "АУЕ" вынесен на Урале

14:55
Фото: Яромир Романов/Znak.com
В России вынесен первый приговор по делу об организации запрещенного в России экстремистского движения "АУЕ", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. Они получили реальные сроки.
"В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения "АУЕ", в Оренбурге вместе с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, создали экстремистское сообщество, в состав которого вошли его жена и Зуев.
Ранее Верховный суд признал движение "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство") экстремистским. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных. Теперь за причастность к этой субкультуре можно получить до 12 лет тюрьмы.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что родителям несовершеннолетних участников экстремистского движения может грозить уголовная ответственность по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. При этом Клишас подчеркнул, что признание движения незаконным – это лишь первый шаг борьбы с ним.
Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин пояснил, что музыкальные произведения в жанре шансон не будут блокироваться из-за закона о досудебном ограничении доступа к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру.
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