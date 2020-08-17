Что известно о запрещенном в России движении АУЕ*

Верховный суд признал движение АУЕ* ("Арестантское уголовное единство") экстремистским. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных. Теперь за причастность к этой субкультуре можно получить до 12 лет тюрьмы. Разбираемся, почему АУЕ* стало таким популярным и почему за принадлежность к нему можно попасть за решетку.
Нет криминалу
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14 августа дал поручение усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, уделяя особое внимание противодействию распространению среди подрастающего поколения идеологии движения АУЕ.
В понедельник, 17 августа, Верховный суд удовлетворил иск прокурора и признал криминальную субкультуру экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе ВС.
Уточняется, что участники группировки причастны и к организации различных массовых беспорядков. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* поспособствует защите интересов молодого поколения и оздоровлению общества.
"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", – подчеркнули в ведомстве.
Теперь сама причастность к этому движению и любая деятельность, связанная с АУЕ*, будет расцениваться как экстремизм и попадать под статью "Организация экстремистского сообщества" УК РФ. Максимальное наказание по ней может достигать до 12 лет лишения свободы.
Тему теперь уже запрещенного сообщества впервые на высшем уровне затронули в 2016 году на заседании Совета по правам человека при президенте: тогда ответственный секретарь этой организации Яна Лантратова в разговоре с Владимиром Путиным назвала АУЕ* проблемой национальной безопасности. По ее данным, заключенные устанавливали во многих учебных заведениях страны правила жизни уголовного сообщества.
По воровским понятиям
До начала 2000-х АУЕ* действовало исключительно в местах лишения свободы: представители движения призывали сторонников к нападению на силовиков, вандализму, массовым беспорядкам.
Однако впервые об этом движении в России заговорили в 2011 году, когда в Забайкальском крае была задержана банда из 20 человек, напавшая на частную фирму. Всем налетчикам было не больше 22 лет, и они, как рассказали следователям, увлекались идеями АУЕ. Затем удалось выяснить, что в их школе действовала определенная система "пожертвований": с учеников младших классов собирались деньги, которые после отправлялись в колонию, находившуюся неподалеку.
В 2015 году сторонники движения устроили бунт в Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолетних. А в 2018-м похожая история произошла в другой воспитательной колонии для несовершеннолетних.
Активность последователей АУЕ* проявляется и за пределами исправительных учреждений. Так, в августе 2018 года в Свердловской области пятеро несовершеннолетних членов сообщества убили инвалида, а видео преступления опубликовали в соцсетях с характерными для движения комментариями.
По данным сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, за 3,5 года в России пресекли деятельность свыше 30 группировок АУЕ*, а к уголовной и административной ответственности привлекли 41 лидера и члена сообщества.
Уточняется, что за последнее время зафиксирован рост распространения материалов о движении в интернете. Например, в социальной сети "ВКонтакте" – порядка 30 тысяч групп, которые насчитывают до 6,5 миллиона пользователей, в "Одноклассниках" – 14 тысяч групп, в Instagram – 22 аккаунта и до 2 миллионов каналов в YouТube.
Идеология сообщества распространена и в других странах – Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Белоруссии, Казахстане, что придает движению международный характер.
"Долго ждали этого решения"
Глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что родителям несовершеннолетних участников экстремистского движения может грозить уголовная ответственность по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
При этом Клишас подчеркнул, что признание движения незаконным – это лишь первый шаг борьбы с ним.
В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала введение запрета на криминальное сообщество.
"Мы, безусловно, приветствуем это решение. Все вещи надо называть своими именами. И конечно, мы ждали этого решения", – сказала она.
А в профилактике появления подобных движений среди молодежи, любых деструктивных форм поведения, по мнению омбудсмена, поможет реализация закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.
"Я возлагаю огромные надежды на этот документ и на то, что в Конституцию внесены изменения, которые позволят не только декларировать тему воспитания, ценности, но я очень надеюсь, что они воплотятся в реальные действия, которые направят активность наших молодых людей в созидательное русло", – объяснила Кузнецова.
Кроме того, по словам омбудсмена, здесь важно работать в двух направлениях – блокировка сообществ и профилактика. Второе является наиболее важным, уточнила Кузнецова.
АУЕ* – запрещенная в России экстремистская организация