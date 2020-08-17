Что известно о запрещенном в России движении АУЕ*

Верховный суд признал движение АУЕ* ("Арестантское уголовное единство") экстремистским. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных. Теперь за причастность к этой субкультуре можно получить до 12 лет тюрьмы. Разбираемся, почему АУЕ* стало таким популярным и почему за принадлежность к нему можно попасть за решетку.

Нет криминалу

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14 августа дал поручение усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, уделяя особое внимание противодействию распространению среди подрастающего поколения идеологии движения АУЕ.

В понедельник, 17 августа, Верховный суд удовлетворил иск прокурора и признал криминальную субкультуру экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе ВС.



АУЕ ("Арестантское уголовное единство") – название криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды. Идеология АУЕ* пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники объединения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями любых уровней.



Уточняется, что участники группировки причастны и к организации различных массовых беспорядков. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* поспособствует защите интересов молодого поколения и оздоровлению общества.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", – подчеркнули в ведомстве.

Теперь сама причастность к этому движению и любая деятельность, связанная с АУЕ*, будет расцениваться как экстремизм и попадать под статью "Организация экстремистского сообщества" УК РФ. Максимальное наказание по ней может достигать до 12 лет лишения свободы.

Тему теперь уже запрещенного сообщества впервые на высшем уровне затронули в 2016 году на заседании Совета по правам человека при президенте: тогда ответственный секретарь этой организации Яна Лантратова в разговоре с Владимиром Путиным назвала АУЕ* проблемой национальной безопасности. По ее данным, заключенные устанавливали во многих учебных заведениях страны правила жизни уголовного сообщества.

По воровским понятиям

До начала 2000-х АУЕ* действовало исключительно в местах лишения свободы: представители движения призывали сторонников к нападению на силовиков, вандализму, массовым беспорядкам.

Однако впервые об этом движении в России заговорили в 2011 году, когда в Забайкальском крае была задержана банда из 20 человек, напавшая на частную фирму. Всем налетчикам было не больше 22 лет, и они, как рассказали следователям, увлекались идеями АУЕ. Затем удалось выяснить, что в их школе действовала определенная система "пожертвований": с учеников младших классов собирались деньги, которые после отправлялись в колонию, находившуюся неподалеку.

В 2015 году сторонники движения устроили бунт в Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолетних. А в 2018-м похожая история произошла в другой воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Активность последователей АУЕ* проявляется и за пределами исправительных учреждений. Так, в августе 2018 года в Свердловской области пятеро несовершеннолетних членов сообщества убили инвалида, а видео преступления опубликовали в соцсетях с характерными для движения комментариями.

По данным сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, за 3,5 года в России пресекли деятельность свыше 30 группировок АУЕ*, а к уголовной и административной ответственности привлекли 41 лидера и члена сообщества.

Уточняется, что за последнее время зафиксирован рост распространения материалов о движении в интернете. Например, в социальной сети "ВКонтакте" – порядка 30 тысяч групп, которые насчитывают до 6,5 миллиона пользователей, в "Одноклассниках" – 14 тысяч групп, в Instagram – 22 аккаунта и до 2 миллионов каналов в YouТube.





источник ТАСС в правоохранительных органах В 2019 году отмечен значительный рост популярности АУЕ в интернете, где пропагандируются воровские и тюремные своды правил, неукоснительное соблюдение воровского кодекса, размещаются посты в поддержку "незаконно" задержанных правоохранителями единомышленников, а также материалы экстремистского содержания, включая призывы к экстремистской деятельности.

Идеология сообщества распространена и в других странах – Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Белоруссии, Казахстане, что придает движению международный характер.



За 2019–2020 годы к административной ответственности за распространение экстремизма в соцсетях в России привлекли 11 администраторов и активных участников сообществ АУЕ. Однако активность и число "воровских" пабликов продолжает расти, интерес к ним – тоже.



Похороны Вячеслава Иванькова (Япончика) в Москве

"Долго ждали этого решения"

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что родителям несовершеннолетних участников экстремистского движения может грозить уголовная ответственность по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.





Андрей Клишас глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Организаторы и участники АУЕ* могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае достижения ими шестнадцатилетнего возраста.

При этом Клишас подчеркнул, что признание движения незаконным – это лишь первый шаг борьбы с ним.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала введение запрета на криминальное сообщество.

"Мы, безусловно, приветствуем это решение. Все вещи надо называть своими именами. И конечно, мы ждали этого решения", – сказала она.

А в профилактике появления подобных движений среди молодежи, любых деструктивных форм поведения, по мнению омбудсмена, поможет реализация закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

"Я возлагаю огромные надежды на этот документ и на то, что в Конституцию внесены изменения, которые позволят не только декларировать тему воспитания, ценности, но я очень надеюсь, что они воплотятся в реальные действия, которые направят активность наших молодых людей в созидательное русло", – объяснила Кузнецова.

Кроме того, по словам омбудсмена, здесь важно работать в двух направлениях – блокировка сообществ и профилактика. Второе является наиболее важным, уточнила Кузнецова.

АУЕ* – запрещенная в России экстремистская организация

