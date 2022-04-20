Участники конфликта на Украине пытаются попасть в РФ под видом беженцев – МВД

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Участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины пытаются попасть в Россию, притворяясь беженцами. Об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.

"Это не секрет", – приводит его слова ТАСС.

Петров не смог назвать точное число таких людей, однако, по его словам, они выявляются с определенной периодичностью. По каждому подобному случаю принимаются процессуальные решения, предусмотренные российским законодательством.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит регионам 439 миллионов рублей из резервного фонда в качестве возмещения понесенных расходов в связи с размещением эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Лидерами среди субъектов по объему выделенных средств станут Ростовская, Воронежская и Курская области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.