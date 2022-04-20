В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали". Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно", – сказал Шеремет.

Он отметил, что украинский лидер воспринимает происходящее как кино, отправляя на верную смерть чужих сыновей и отцов, забывая, что второго дубля не будет.

Шеремет отметил, что Зеленский переживает за "Азовсталь" только потому, что там оказались иностранные наемники и инструкторы, жизнь которых для него дороже жизни украинских солдат.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с металлургического комбината "Азовсталь" решивших сдаться боевиков нацбатальонов и солдат ВСУ.

По его словам, в районе предприятия введен режим полной тишины. Вооруженные силы РФ отвели свои подразделения на безопасное расстояние.

До этого Минобороны РФ предложило нацбатальонам и иностранным наемникам, занявшим "Азовсталь", сложить оружие и прекратить любые боевые действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

