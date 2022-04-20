13:24
Фото: sledcom.ru
Правоохранители задержали еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, во время которого погибли 84 военных. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению", – отмечается в сообщении.
Все задержанные являются жителями Татарстана. Это Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Всем им предъявлены обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
В пресс-службе СК РФ подчеркнули, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых. Правоохранителям предстоит установить роль и действия фигурантов в ходе нападения. Всех шестерых также проверят на причастность к совершению других преступлений.
В ведомстве отмечают, что расследование данного уголовного дела продолжается.
Инцидент произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. Российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Эмира Хаттаба.
На данный момент следователи уже установили причастность 29 человек к нападению. Из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.
Кроме того, в отношении двух человек, участвовавших в банде, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Боевики оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов рассматриваются в судах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: