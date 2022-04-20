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Правоохранители задержали еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, во время которого погибли 84 военных. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению", – отмечается в сообщении.

Все задержанные являются жителями Татарстана. Это Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Всем им предъявлены обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В пресс-службе СК РФ подчеркнули, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых. Правоохранителям предстоит установить роль и действия фигурантов в ходе нападения. Всех шестерых также проверят на причастность к совершению других преступлений.

В ведомстве отмечают, что расследование данного уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. Российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Эмира Хаттаба.

На данный момент следователи уже установили причастность 29 человек к нападению. Из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Кроме того, в отношении двух человек, участвовавших в банде, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Боевики оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов рассматриваются в судах.

