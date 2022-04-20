Людей эвакуировали из Останкинской башни из-за "минирования" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Людей эвакуировали из Останкинской телебашни в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всего из здания вывели 120 человек. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Эрмитаже провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о минировании. В музее была проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.