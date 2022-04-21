Пожар в оборонном НИИ в Твери локализован на площади 2,5 тыс квадратных метров

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Пожар в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Локализация пожара в НИИ объявлена в 16:35", – отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате происшествия 5 человек погибли, еще 21 человек пострадал. При этом ранее появлялась информация примерно о 30 пострадавших.



О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены более 240 человек, в том числе караулы шести пожарных частей и вертолет Ми-8 МЧС России.

Возгорание на площади порядка 1 000 квадратных метров возникло на втором этаже, однако позднее перекинулось на третий. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару был присвоен третий ранг сложности. По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

По данному факту военная прокуратура начала проверку, ей предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

