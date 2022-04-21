Трое пострадавших после пожара в оборонном НИИ в Твери находятся в реанимации

14:47
Фото: ТАСС/Алиса Довыденко
Семь человек госпитализированы, из них трое находятся в реанимации после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ожогового отделения Тверской областной клинической больницы.
"Семь человек доставлены в больницу: из них четверо – в ожоговое, трое – в реанимацию, у них тяжелое состояние", – говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, в настоящее время огонь охватил три этажа из четырех Центрального НИИ Войск воздушно-космической обороны. К тушению привлечены отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ и авиация.
В МЧС при этом уточнили, что огонь не угрожает другим зданиям.
"Угрозы распространения огня на соседние здания нет, НИИ находится на удалении от них. Соответственно, эвакуация не проводилась", – отмечается в сообщении.
"На месте работает оперативный штаб по координации действий всех служб. Сотрудники правительства Тверской области организуют эвакуацию документов из соседних зданий", – заявили в пресс-службе.
О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Возгорание возникло на втором этаже, но позднее перешло на третий. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару присвоен третий ранг сложности.
По последним данным, в результате ЧП пострадали порядка 30 человек, число погибших увеличилось до двух.
Пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Однако точная причина возгорания будет известна позднее, так как в настоящее время зайти в помещение невозможно.
Военная прокуратура начала проверку по факту пожара. Специалистам предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до двух – СМИ
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