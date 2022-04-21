Трое пострадавших после пожара в оборонном НИИ в Твери находятся в реанимации

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Семь человек госпитализированы, из них трое находятся в реанимации после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ожогового отделения Тверской областной клинической больницы.

"Семь человек доставлены в больницу: из них четверо – в ожоговое, трое – в реанимацию, у них тяжелое состояние", – говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, в настоящее время огонь охватил три этажа из четырех Центрального НИИ Войск воздушно-космической обороны. К тушению привлечены отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ и авиация.

В МЧС при этом уточнили, что огонь не угрожает другим зданиям.

"Угрозы распространения огня на соседние здания нет, НИИ находится на удалении от них. Соответственно, эвакуация не проводилась", – отмечается в сообщении.



По информации пресс-службы правительства Тверской области, ход ликвидации возгорания находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

"На месте работает оперативный штаб по координации действий всех служб. Сотрудники правительства Тверской области организуют эвакуацию документов из соседних зданий", – заявили в пресс-службе.

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Возгорание возникло на втором этаже, но позднее перешло на третий. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По последним данным, в результате ЧП пострадали порядка 30 человек, число погибших увеличилось до двух.

Пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Однако точная причина возгорания будет известна позднее, так как в настоящее время зайти в помещение невозможно.

Военная прокуратура начала проверку по факту пожара. Специалистам предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

