Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до двух – СМИ

Число погибших при пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны выросло до двух. Судьба еще одного человека пока неизвестна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также в результате пожара около 30 человек пострадали. Часть из них надышались дымом, у других – ушибы и травмы, поскольку люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон.

По информации агентства, в настоящее время крыша горящего НИИ частично обрушилась.

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены караулы шести пожарных частей.

Возгорание возникло на втором этаже. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару присвоен третий ранг сложности. Его площадь составляет тысячу квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

