Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти – СМИ

Фото: ТАСС/Николай Топильский

Количество погибших при пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны увеличилось до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Число госпитализированных выросло до 13 человек, из них пять человек с разной степенью тяжести находятся в реанимации, нейрохирургии и травматологии. Еще одного человека доставили в городскую больницу № 6.

Как сообщалось ранее, всего в результате пожара пострадали около 30 человек. Часть из них надышались дымом, у других – ушибы и травмы. В здании обрушилась крыша.



О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены более 240 человек, в том числе караулы шести пожарных частей и вертолет Ми-8 МЧС России, который совершил уже семь выбросов воды.

Возгорание на площади тысяча квадратных метров возникло на втором этаже, однако позднее перекинулось на третий. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

По данному факту военная прокуратура начала проверку, ей предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

