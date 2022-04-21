Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Фото: ТАСС/Игорь Стасюк

Шесть человек погибли, еще 27 пострадали при пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали около 27 человек. Часть из них надышались дымом, у других – ушибы и травмы, от того, что люди, спасаясь, прыгали из окон. У здания также обрушилась крыша.

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны стало известно ранее. На его тушение были направлены более 240 человек, в том числе караулы шести пожарных частей и вертолет Ми-8 МЧС России.

Возгорание возникло на втором этаже. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В данный момент возгорание удалось локализовать на 2,5 тыс квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Среди других версий – короткое замыкание.

По данному факту военная прокуратура начала проверку.

