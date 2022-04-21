Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до семи – СМИ

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Количество погибших при пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, число жертв может еще возрасти.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали около 30 человек. Часть из них надышались дымом, у других – ушибы и травмы.

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. На его тушение были направлены более 240 человек, в том числе караулы шести пожарных частей и вертолет Ми-8 МЧС России.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Среди других версий – короткое замыкание.

По данному факту военная прокуратура начала проверку, ей предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

