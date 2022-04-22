Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован – СМИ

07:59
Фото: Николай Топильский/ТАСС
Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара", – сообщил собеседник агентства.
Пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям.
В результате пожара шесть человек погибли. В общей сложности из-за возгорания пострадали 30 человек, включая погибших. Отмечается, что некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы в результате выпрыгивания из окон.
К вечеру стало известно о ликвидации открытого горения. Спасатели начали проводить на объекте проливку и разбор сгоревших конструкций.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Среди других версий – короткое замыкание.
По данному факту военная прокуратура начала проверку.
Пожар в оборонном НИИ в Твери локализован на площади 2,5 тыс квадратных метров
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