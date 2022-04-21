Открытое горение в оборонном НИИ Твери ликвидировано – СМИ

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Пожарные ликвидировали открытое горение в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время на объекте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже. В результате огонь быстро распространился по деревянным конструкциям.

В числе предварительных причин произошедшего называются короткое замыкание и аварийная работа электросети. По факту произошедшего военная прокуратура организовала проверку.

В результате пожара шесть человек погибли, еще 27 пострадали. Отмечается, что некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы в результате выпрыгивания из окон.

