Пожар в оборонном НИИ в Твери локализован на площади 2,5 тыс квадратных метров

Крупный пожар в здании военного НИИ в Твери удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны. В тушении был задействован вертолет Ми-8. Он сбросил на очаги пожара почти 150 тонн воды.

По данным экстренных служб, погибли как минимум 5 человек, еще 25 пострадали. Военная прокуратура Тверского гарнизона уже начала проверку причин возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.