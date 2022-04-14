Пассажира Шереметьево задержали с незадекларированными украшениями на 12 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажира из Дели. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Мужчина пытался незаконно ввезти партию ювелирных украшений и посуды. В четырех чемоданах у него нашли больше двух тысяч незадекларированных предметов. Среди них – кольца, бусы, серьги, браслеты, стаканы, ложки, тарелки. Их общая стоимость оценивается в 12 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

