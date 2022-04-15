Эксперт рассказал, сколько сейчас стоит космический тур на МКС

На Международную космическую станцию прибыла первая полностью частная туристическая миссия. Капсула Endeavour коммерческой компании Axiom, доставленная на орбиту ракетой-носителем SpaceX, успешно состыковалась с МКС. О космическом туризме рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Возможно, многим кажется, что туристические полеты в космос появились совсем недавно, а между тем им больше 20 лет: первым "орбитальным частником" еще в 2001 году стал итальяно-американский предприниматель Деннис Тито, совершивший 128 витков вокруг Земли на российском корабле "Союз ТМ-32". Полет прошел не совсем гладко: на взлете у бизнесмена возникли проблемы с сердцем, а уже на орбите он разбил голову о люк, неудачно оттолкнувшись в невесомости. Но в целом Деннис остался доволен путешествием, за которое заплатил 20 миллионов долларов.

За два десятка лет космический туризм так и не стал массовым видом развлечений, и в этом нет ничего удивительного. Даже при постоянно растущем количестве частных пассажиров, цена за билет к звездам тоже увеличивается. Например, седьмой космотурист, канадец Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil, заплатил за посещение МКС в 2009 году уже 35 миллионов долларов, а японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано год назад выложили по 45 миллионов. Такая тенденция к росту сохраняется: нынешним посетителям станции полет обошелся в 55 миллионов долларов на каждого.

Возглавляет миссию астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, до этого трижды побывавший на МКС. Вместе с ним на орбиту отправились американский предприниматель Ларри Коннор, израильский инвестор Эйтан Стиббе и канадский бизнесмен Марк Пэти. При этом пассажиры не считают себя в чистом виде туристами, поскольку каждый из них будет проводить на борту научную работу, принимая участие в медицинских экспериментах и нескольких проектах по охране природы. Программа рассчитана на восемь дней, поэтому на этой неделе их "турпоездка" завершится.

Сам полет организовала частная компания Axiom Space, в которой работают выходцы из NASA. Амбиций им не занимать: в дальнейших планах – постройка и пристыковка к МКС трех больших постоянных модулей. Когда же международный проект будет завершен (планируется, что произойдет это в 2030 году), станция превратиться в своего рода космический отель.



Пока же компания собирается 2–3 раза в год отправлять на орбиту туристические экипажи с краткосрочными визитами. Нынешний запуск – лишь первый в череде запланированных полетов. Уже сейчас Axiom выставила на продажу три места в своей следующей миссии, которая должна состояться в 2023 году.

Путешествия в космос еще очень долго останутся уделом смелых богачей, сомнений в этом нет. Мало того, коммерческие компании, работающие в этом направлении, совершенно не скрывают: главное, что их интересует, – это прибыль.

Сейчас они оказывают государственным космическим агентствам самые разные услуги: доставляют для них грузы на орбиту, участвуют в научной деятельности, в конце концов – платят деньги, и немалые. Но как только частники смогут обходиться собственными силами, это сотрудничество закончится. Орбитальные туры превратятся в аттракцион вроде катания по морю на надувном банане, разница будет только в цене.

Но все же космический туризм способен принести человечеству ощутимую пользу, как приносит ее любая развитая технология. В качестве примера можно привести автомобили: поначалу они тоже были доступны лишь избранным, но спустя столетие фактически изменили всю цивилизацию.

Частные полеты за пределы атмосферы тоже подарят людям совершенно новые технологии и научные открытия, нужно только немного подождать. Думаем, сотни лет будет вполне достаточно. Хотя…