Итальянские ученые создали и испытали робота-аватара

По итальянскому павильону XVII Международной архитектурной выставки на Венецианской биеннале прогулялся робот-аватар. Он передавал своему оператору в другой город картинку, звук и сенсорную информацию. Подробнее о технологии телеприсутствия рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Идея "подключать" человека к удаленным устройствам, как чаще всего и бывает, поначалу возникла у писателей-фантастов. За последние несколько десятилетий было написано огромное количество книг и снято множество фильмов, в которых специально обученные операторы или даже самые обыкновенные люди управляют роботами на значительном расстоянии. При этом ощущают они себя так, словно "переселились" в эти устройства.

Но до настоящей реализации телеприсутствия инженеры не добрались до сих пор, хотя технология постоянно совершенствуется. Этим термином сегодня называют все что угодно – от видеоконференций до управления хирургическими роботами с помощью 3D-очков. Но, само собой, это не совсем то, чего хочется достичь.

Многие разработчики стараются добиться эффекта полного погружения, в том числе и исследователи из Итальянского технологического института в Генуе. Их система использует в качестве базы человекоподобного робота iCub3. Размерами он напоминает ребенка – ростом 1,25 метра, при этом весит машина 52 килограмма. Андроид ходит на двух ногах, оборудован камерами высокого разрешения и двумя руками-манипуляторами.



Во время публичной демонстрации робот находился в Венеции, в павильоне итальянской современной архитектуры, а его оператор – в Генуе, на расстоянии примерно 400 километров.



На человеке было закреплено несколько инерционных датчиков, на руках – перчатки, которые отслеживают движения пальцев и передают тактильные ощущения от сенсоров робота. На голову оператора – надета VR-гарнитура, улавливающая его голос, а также позволяет видеть и слышать окружение, в котором находится аватар.



Фото: ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Для перемещения iCub3 человек использовал беговую платформу виртуальной реальности. В результате сотрудник института смог удаленно прогуляться по выставочным залам, изучить экспонаты и пообщаться с другими посетителями биеннале.

Футурологи почти единогласно считают, что рано или поздно телеприсутствие разовьется до уровня, предсказанного фантастами. Сегодня роботы-андроиды становятся подвижнее, получают новые навыки, идет работа над тактильными датчиками, робокожей, скоростной передачей данных, и все эти технологии спустя некоторое время сольются в одну индустрию.

Причем нужна она не только для развлечений. Существует множество задач, справиться с которыми автономный механизм не в состоянии, поскольку машинной вычислительной мощности еще очень долго не хватит для полноценного принятия решений.

Простейший пример: отправить робота тушить пожар мы можем уже сегодня, но доверить ему спасение людей невозможно, так как слишком велика ответственность и очень много непредвиденных ситуаций, непрерывно возникающих в каждый момент. Идеальным был бы случай, когда пожарный удаленно управляет человекоподобным роботом так, словно сам находится на его месте. Тогда спасение людей проходило бы быстрее и лучше, чем сейчас.



Фото: ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Но и в обычной жизни телеприсутствие тоже пригодится. Для выполнения выездной работы не потребуется физически перемещать собственное тело в другую точку пространства – командировки станут бессмысленными, достаточно будет подключиться к удаленному аватару.

В конце концов улицы заполнятся андроидами, большинством из которых будут управлять люди, в данный момент находящиеся совсем в другом месте. Путешествия тоже могут стать роботизированными – прогуляться по улицам других городов можно будет, в прямом смысле не выходя из собственного дома. Вот только с пляжным отдыхом так не получится: аватары еще очень долго не смогут передать своим операторам полноценный загар от южного солнца. Хотя…