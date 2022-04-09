На Международную космическую станцию прибыл первый в истории туристический экипаж. На орбиту его доставил космический корабль компании SpaceX.

Заявлено, что миссия состоит исключительно из туристов, однако ее командиром стал опытный астронавт. Для него это пятый выход в космос. Сейчас капитан официально на пенсии, поэтому также считается простым путешественником.

На борту МКС экипаж проведет около восьми суток. Стоит такой недельный тур астрономическую сумму: 55 миллионов долларов. Но спрос все равно есть. В компании Илона Маска объявили, что планируют совершать коммерческие полеты несколько раз в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

