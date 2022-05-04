Тысячи зрителей провожали колонны техники, участвующие в репетиции парада Победы

В Москве стартует репетиция парада Победы. Тысячи зрителей наблюдали за колоннами техники, ожидающими своего старта на репетицию. Боевые машины расположились на Тверской улице.

Техника отправилась в центр из Печатников. Позже она вернется на базу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.